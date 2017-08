Atentado contra casa de deputado deixa 4 mortos no Afeganistão

Pelo menos dois agentes de segurança e dois rebeldes morreram hoje (30) em um atentado suicida contra a residência de um deputado afegão na província de Nangarhar, no leste do Afeganistão. A informação é da agência de notícias EFE.

O atentado contra a casa do deputado Haji Abdul Zahir Qadir, em Jalalabad, capital de Nangarhar, ocorreu depois que um homem-bomba detonou os explosivos que levava na entrada da sua residência.

"De acordo com a informação inicial, dois guardas de segurança do deputado morreram na explosão", afirmou o porta-voz do governador provincial, Attaullah Khogyanai.

De acordo com o porta-voz, um segundo atacante fortemente armado e que estava com um colete lotado de explosivos foi abatido pelas forças de segurança antes de uma nova explosão.

"Neste momento a situação está calma e sob controle das forças de segurança", afirmou Khogyanai.

Nenhum grupo assumiu a autoria do ataque em Nangarhar, fronteira com o Paquistão, onde tem vínculos no país o grupo jihadista Estado Islâmico (EI), além da presença de talibãs.

O deputado afegão é conhecido por liderar seu próprio grupo de combatentes na luta contra o Estado Islâmico.

O atentado de hoje em Cabul acontece depois que, na última sexta-feira, um ataque suicida a uma mesquita da minoria xiita na capital afegã deixou 28 mortos e mais de 50 feridos.

Esse ataque foi o primeiro grande movimento no Afeganistão, desde que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou semana passada a sua nova estratégia para o país, que inclui o envio de um número indeterminado de tropas.

