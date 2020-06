Atendimento online otimiza serviços e informações oferecidos pela Semadur

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur), devido ao período de pandemia, suspendeu os atendimentos presenciais aos profissionais responsáveis pelos processos de construção civil e licenciamento ambiental - (Foto: Prefeitura de Campo Grande)

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur), devido ao período de pandemia, suspendeu os atendimentos presenciais aos profissionais responsáveis pelos processos de construção civil e licenciamento ambiental. Desta forma, os atendimentos passaram a ser realizados via online ou através de contato telefônico, o que gerou otimização e inclusive redução de gastos e tempo de espera, conforme relatado pelos próprios profissionais.

Quando necessário os atendimentos aos profissionais são agendados e atendidos pelo plantão fiscal via telefone, e-mail ou através das Centrais de Atendimento Técnico (CAT) via Teleconferência (utilizando o programa Skype) para o atendimento técnico especializado.

Os profissionais da área da construção civil que necessitam do atendimento técnico por parte da Semadur têm a opção de realizarem o agendamento no próprio portal da Aprovação Digital, no login do profissional. Ele consulta a escala e agenda o horário diretamente com o analista do seu processo. No horário agendado, o profissional entra no programa Skype e procura pelo login ANALISTA PMCG. Desde o dia 19 de março, Via programa Skype, foram realizados mais de 640 atendimentos aos profissionais.

O profissional ou cidadão que necessitar de atendimento em relação às questões urbanísticas poderá entrar em contato pela a Central de Atendimento Técnico (CAT) através do telefone (67) 4042-1323 – ramal 2711, informações sobre Viabilidade (guia branca) poderão ser obtidas pelo ramal 2707 e pelos ramais 2705 e 2706 para atendimento diretamente na gerência. E via e-mail encaminhando mensagem para os endereços gflu.supervisora.ana@gmail.com e analise.gerencia@gmail.com e para os atendimentos por Skype no login: ANALISTA PMCG. O atendimento presencial para entrega de documentos assinados está ocorrendo somente no piso térreo da Central de Atendimento ao Cidadão (CAC).

A Central de Atendimento Técnico (CAT) relacionada às questões ambientais atende através do telefone (67) 4042-1323 ramais 2756 ou 2757 ou pelo e-mail atendimentogfla@semadur.campogrande.ms.gov.br. Questões relacionadas à arborização urbana podem ser verificadas nos ramais 2743 e 2744 e e-mail gfav.semadur.pmcg@gmail.com. O atendimento presencial está ocorrendo apenas para o protocolo de recebimento e entrega de documentos relacionados ao Licenciamento Ambiental na CAC, senha K das 7h30 às 13h30.

Informações e atendimentos relacionados às questões imobiliárias devem ser direcionados ao email sufgi@semadur.campogrande.ms.gov.br ou pelo telefone (67) 4042-1323 ramal 2716.

A secretaria realizou via contato telefônico mais de 12 mil atendimentos além de atender mais de 2 mil solicitações via e-mail.

Tais medidas são esforços da secretaria na oferta de um atendimento rápido e dinâmico, tendo em vista todas as medidas de prevenção, controle e contenção de riscos a fim de evitar a disseminação do Novo Coronavírus.

Mais informações sobre telefones de outros setores da Semadur estão disponíveis no site da Prefeitura www.campogrande.ms.gov.br/semadur.