Atendimento central da águas guariroba abre na segunda-feira de Carnaval

O horário de funcionamento é das 8h às 17h - Foto: Priscilla Demleitner

As lojas de atendimento Central e do bairro Santo Amaro (Avenida Yokohama) da Águas Guariroba estarão abertas na segunda-feira de carnaval (12), fechando apenas no feriado de terça-feira (13). O horário de funcionamento é das 8h às 17h. Já os postos de atendimento da concessionária nos práticos estarão fechados até quarta-feira (14), reabrindo no período da tarde.

Quem precisar entrar em contato com a Águas Guariroba durante o feriado de carnaval poderá utilizar o atendimento telefônico 24 horas (0800 642 0115 ou 115) que funcionará normalmente e oferece a maior parte dos serviços requisitados no atendimento presencial: informações e parcelamento de débitos, pedidos de ligação nova de água e esgoto, religação e até envio de segunda via da conta por e-mail.

A impressão da fatura de água também pode ser realizada pela Agência Virtual no site www.aguasguariroba.com.br, que dispõe ainda de outros serviços, como pedidos de ligação nova e consulta de débitos.