Atenção:Três Procuradorias Especializadas da PGE estão com atendimento suspenso

A Procuradoria-Geral do Estado (PGE) alerta a população que devido à pandemia causada pelo novo coronavírus parte dos seus servidores está trabalhando de forma remota - ( Foto: Arquivo/ SECOM MS)

Nesta segunda e terça-feira (6 e 7.7) as procuradorias Especializadas de Controle da Dívida Ativa (PCDA), de Imposto de Transmissão de Causas Mortis e Doação (PITCD) e de Assuntos Tributários (PAT) estarão com o atendimento presencial suspenso devido à dedetização pela qual o prédio onde estão instaladas passará.

De qualquer forma, os atendimentos online serão realizados normalmente por meio dos seguintes e-mails:

• PAT: pat@pge.ms.gov.br

• PCDA: parcelamento.pcda@pge.ms.gov.br

• PITCD: pitcd@pge.ms.gov.br

O atendimento presencial volta à normalidade na próxima quarta-feira (8.7), das 7h30 às 17h30. O prédio das procuradorias Especializadas está localizado na rua 7 de Setembro, 676 Centro de Campo Grande (quase esquina com a rua Rui Barbosa).

Alerta

A Procuradoria-Geral do Estado (PGE) alerta a população que devido à pandemia causada pelo novo coronavírus parte dos seus servidores está trabalhando de forma remota conforme os decretos nº15.391, de 16 de março de 2020, e nº 15.395, de 20 de março de 2020, publicados no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul e estão preparados para realizar os atendimentos via telefone ou por e-mail, colocando-se à disposição da população para quaisquer dúvidas.

Os cidadãos interessados em resolver situações relacionadas aos serviços prestados pela PGE podem acessar o link a seguir onde estão todos os contatos da instituição: http://www.pge.ms.gov.br/pge/organizacional/.