Atenção servidor: prêmio de gestão que vai distribuir R$ 24 mil em prêmios segue com inscrições abertas

Ao todo serão premiados seis participantes em duas categorias; inscrições vão até 31 de agosto.

Campo Grande (MS) – O XII Prêmio de Sul-Mato-Grossense de Gestão Pública – Inovação de Melhores Práticas no Serviço Público, vai distribuir R$ 24 mil para os servidores públicos estaduais. Para concorrer, basta inscrever projetos que vão contribuir para a modernização da gestão pública, identificando ações que possam causar impactos positivos em pelo menos uma das diretrizes do Mapa Estratégico de Gestão. Os eixos do mapa são social, econômico, ambiental, infraestrutura e gestão.

Conforme o edital, os projetos devem conter entre cinco e 15 folhas, digitados na cor preta em fonte Times New Roman, tamanho 12. O prêmio tem como objetivo incentivar os servidores a contribuir para a modernização da gestão pública, valorizando e premiando ideias inovadoras. Os trabalhos poderão ser inscritos de forma individual ou coletiva.

O diretor –presidente da Fundação Escola de Governo de MS (Escolagov), Wilton Paullino Júnior, destaca entre os objetivos da premiação a busca de soluções para os problemas diários; fomento às boas práticas de gerenciamento no serviço público de Mato Grosso do Sul; valorização dos servidores; reconhecimento de iniciativas e desempenho; e incentivo a geração de novos conhecimentos em gestão pública.

Ao todo, os R$ 24 mil serão divididos em seis projetos vencedores, de duas categorias, sendo: Práticas Inovadoras de Sucesso – que premiará trabalhos apresentados por meio de relatos de práticas, com resultados mensuráveis; e Ideias Inovadoras Implementáveis – que premiará trabalhos apresentados por meio de pré-projetos que possam ser implementados no âmbito estadual.

As inscrições são realizadas exclusivamente pela internet, para todas as modalidades por meio do site. O participante deverá preencher o formulário de inscrição, anexar o trabalho e os documentos solicitados. Logo após o envio, é preciso aguardar mensagem de confirmação na tela onde constará o protocolo de envio. Importante registrar que após o envio da inscrição não será permitido, em hipótese alguma, a correção do trabalho ou alteração de dados.

Blitz

A gerente de projetos da Fundação Escola de Governo, Adriana Andrade, promoveu no início de agosto, em todos os órgãos e entidades públicas, uma blitz informativa. O cronograma percorreu todas as secretarias e autarquias estaduais com início na Secretaria Estadual de Educação, finalista na edição passada com 7 projetos inovadores.

“Nos tempos atuais, em que qualificação profissional e boas ideias são fatores fundamentais para uma boa colocação, a participação do servidor em um prêmio que valoriza exatamente essas habilidades surge como um efeito muito positivo no sentido de potencializar as competências individuais”, disse Adriana.

O concurso é coordenado pela Escolagov e contará com a colaboração das Secretarias de Estado de Administração e Desburocratização (SAD); de Governo e Gestão Estratégica (Segov); Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) e Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect).

Texto: Diana Gaúna – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: David Majella

