Atenção produtores e empresários: Estão abertas as contratações para o FCO 2020

Campo Grande (MS) – Já estão abertas as operações do FCO (Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste) para 2020, e na primeira reunião do ano do Conselho Estadual de Investimentos Financiáveis pelo FCO, já foram aprovadas 50 cartas-consulta que somam R$ 185 milhões.

Jaime Verruck, secretário da Semagro, aconselha que os interessados se adiantem com a propostas.

Para o ano de 2020, o CEIF/FCO manteve a regra para apresentações de projetos.

Verruck ressaltou que apesar de o foco do fundo ser investimento o resultado final é a movimentação da economia e a geração de novos empregos.

Segundo o secretários todos os 79 municípios devem ter contratações do FCO.

Dentre as primeiras propostas aprovadas R$ 166 milhões são do setor Rural, com destaque para projetos na área de floresta de eucalipto, aquisição de máquinas e suinocultura.

