Atenção produtores: A Atualização do Cadastro das propriedades e Estoque de Bovinos deve acompanhar calendário da vacinação contra aftosa

Campo Grande (MS) – Desde o início do mês de maio, pecuaristas do Planalto e do Pantanal já estão vacinando seus animais contra a febre aftosa. Porém, é preciso estar atento, pois além da vacinação é necessário fazer a atualização do Cadastro das propriedades e estoque de bovinos e bubalinos.

A Atualização do Cadastro da Agropecuária e do Estoque de Animais Bovinos e Bubalinos atende uma das mais de cem exigências do Ministério da Agricultura para que o Estado esteja apto para retirada da vacinação contra a febre aftosa, prevista para 2021, constantes do Plano Estratégico 2017-2026 do Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa.

O diretor presidente da Iagro, Luciano Chiochetta explicou o que significa esta atualização neste momento.

A declaração do estoque efetivo deve ser feita, por meio eletrônico, mediante acesso ao Sistema de Atenção Animal da IAGRO (e-SANIAGRO), disponibilizado no site oficial da agencia, www.iagro.ms.gov.br.

Segundo Luciano o procedimento é bastante simples.

O programa oferece vantagens ao produtor para essa atualização.

O projeto prevê ainda que os recursos financeiros oriundos da arrecadação da multa com desconto, deverão ser repassados à Reserva Financeira para Ações de Defesa Sanitária Animal (REFASA), fundo criado em 2016.

A atualização dos dois informes (estoque de animais e cadastro dos estabelecimentos) proporcionará melhoras no desempenho das atividades por parte da equipe da Iagro, principalmente a campo, o que influenciará diretamente na eficiência da execução de ações que visam a retirada da vacinação de febre aftosa no estado, fundamentais para alcançar o status sanitário de “Livre de Febre Aftosa Sem Vacinação”, condição que pode abrir mercados e influenciar positivamente no crescimento da economia de Mato Grosso do Sul.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)