Atenção produtor: FCO Rural reabre para novas propostas

Campo Grande (MS) – O Banco do Brasil voltou a aceitar novas propostas de financiamento pelo FCO, após o aporte de R$ 335 milhões conseguidos pelo governo do Estado junto ao Condel (Conselho Deliberativo do Desenvolvimento do Centro-Oeste).

O prazo para apresentar propostas está reaberto até que todo o volume de recursos seja aplicado, em sua totalidade, conforme explicou o secretário da Semagro, Jaime Verruck.

Ainda segundo o secretário a decisão de canalizar R$ 120 milhões para projetos no setor de suinocultura já é resultado da ação para atração de novos investimentos feita pelo governo do Estado durante o SIAVS (Salão Internacional de Avicultura e Suinocultura). Portanto, independente da reabertura para novas propostas ao setor rural, está mantida a reserva de recursos à suinocultura.

O secretário alerta que o Estado tem até 15 de dezembro para fazer a alocação de todo montante. Segundo ele é importante que o volume disponibilizado seja colocado no mercado para capacitar Mato Grosso do Sul a pleitear aumento ou, no mínimo, manter o total de recursos destinados ao Estado pelo Fundo.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)