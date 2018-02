Atenção produtor ainda tem escolas com editais abertos para compra de produtos da agricultura familiar

A consulta sobre a data limite para participação no projeto seletivo deve ser feita direto no colégio onde houver interesse de atender ou no site da Secretaria sed.ms.gov.br - Foto: Kelly Ventorim

Diversas escolas estaduais ainda estão com os editais abertos para produtores interessados em participar do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Conforme a Lei no mínimo 30% do valor repassado a Estados, municípios e Distrito Federal pelo FNDE para alimentação escolar devem ser utilizados obrigatoriamente na compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar.

A presidente do Conselho Estadual de Alimentação Escolar e gestora da Agraer/MS, Denise de Miranda explicou que a Secretaria de Educação está trazendo as publicações desde o início do ano.

Ela orienta quais são os procedimentos para o produtor interessado em participar.

Cada escola estadual tem autonomia para especificar os produtos que serão adquiridos. De acordo com a presidente do Conselho o ideal é que os produtores entrem em contato com as escolas antes mesmo da publicação dos editais.

A consulta sobre a data limite para participação no projeto seletivo deve ser feita direto no colégio onde houver interesse de atender ou no site da Secretaria sed.ms.gov.br

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)