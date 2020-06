Atenção: Junho é mês de pagar licenciamento de placas final 3 e 4

Não é necessário procurar as agências para emissão do boleto - Foto: Agência Brasil

Neste mês de junho, proprietários de veículos com placas final 3 e 4 devem pagar o licenciamento junto ao Detran/MS. A data foi prorrogada em um mês como medida de prevenção e combate a crise causada pelo Coronavírus.

Depois de pago o documento já pode ser impresso em papel comum (A4), com a mesma validade oficial do papel moeda. Para imprimir o documento em casa é necessário acessar o site do Denatran (Departamento Nacional de Trânsito) e fazer o seu cadastro.

O diretor-presidente do órgão, Rudel Trindade, ressalta que não é necessário procurar as agências para emissão do boleto, bastando que o proprietário acesso ao site do Detran-MS ou baixe o aplicativo Detran Mobile.

Também é possível obter o documento através do aplicativo CDT (Carteira Digital de Trânsito) e compartilha-lo em formato PDF com o principal condutor. Assim ambos estarão munidos do documento caso seja abordado por alguma fiscalização.