Atenção estudantes: Matrículas na UEMS ocorrem nos dias 31 Janeiro e 03 a 05 de Fevereiro

Campo Grande (MS) – A UEMS informa que de 31 de janeiro e 03 a 05 de fevereiro, os classificados na Chamada Regular do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) para 2020, podem se matricular na instituição.

As matrículas podem ser feitas nas Coordenadorias de Cursos, das 13h às 17h (exceto em Aquidauana: das 13h às 16h30) podendo ser efetuada em qualquer Unidade Universitária da UEMS pelo candidato ou por terceiro, com procuração simples, exceto candidatos cotistas negros.

As fotocópias dos documentos, necessários para a matrícula, serão conferidas pelo servidor responsável pela matrícula, à vista do documento original, com carimbo que atesta conferência com o original.

A relação de municípios e locais onde as matrículas podem ser efetivadas, além da lista de documentos necessários estão disponíveis no site da Universidade uems.br/ingresso/formas ou ainda no portal de notícias do Governo do Estado ms.gov.br

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação