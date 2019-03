Atenção doadores: Hemosul funcionará em horário especial no período 1° a 6 de março  

Campo Grande (MS) – O período de Carnaval é considerado historicamente crítico para os centros de hematologia em todo o País. Aqui no Estado, a queda no número de doações chega a 30%, o que segundo os Coordenadores da Hemorrede, é motivo de grande preocupação.

Além disso, três fatores têm contribuído para reduzir ainda mais as doações: Viagens, ingestão de bebidas alcoólicas, comuns nesta época do ano, e até mesmo as chuvas, têm atrapalhado o movimento de doadores.

Por isso a Hemorrede de Mato Grosso do Sul está convocando os doadores para que procurem uma das unidades que funcionarão em horário especial no período 1° a 6 de março. Localizado na avenida Fernando Corrêa da Costa, 1304, o Hemosul da Capital atenderá nesta sexta-feira (1°.3) das 7h às 17h.

No sábado (2.3) e na segunda-feira (4.3) o horário será reduzido: das 7h às 12h; domingo (3.3) e terça-feira (5.3) não terá expediente. Na quarta-feira (6.3) o horário de atendimento será das 13h às 17h.

Para doar sangue é preciso seguir algumas regras: estar munido com documento oficial com foto, como a carteira de identidade ou de motorista. Os doadores precisam ter de 16 a 69 anos e pesar 55 kg ou mais.

O doador deve estar ainda bem alimentado, não pode estar em jejum e deve evitar alimentos com excesso de gordura.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)