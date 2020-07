Atenção doadores: Em Dourados e Três Lagoas, o Hemosul tem novo horário de funcionamento

Campo Grande (MS) – O Hemocentro Coordenador de Mato Grosso do Sul – o Hemosul informa aos doadores que as unidades de Dourados e de Três Lagoas estão com novo horário de funcionamento para atendimento ao público.

Na cidade de Dourados o atendimento é às segundas, quartas e sextas-feiras, no horário das 7h às 12h30, e às terças e quintas-feiras das 7h às 17h.

Já na unidade de Três Lagoas o atendimento passa a ser de segunda à sábado das 7h às 12h.

A queda significativa nos estoques nestas regiões foi o que levou a coordenação a ampliar o horário de funcionamento nas unidades do Hemosul.

Lembrando que além da demanda espontânea, é possível fazer o agendamento para evitar aglomeração e prevenir o contágio do novo coronavírus. Em Campo Grande, os telefones para agendamento são: (67) 3312-1516 e (67) 3312-1529. Foi disponibilizado ainda o número (67) 99298-6316, exclusivamente para mensagens por whatsapp. Já no interior do Estado, é possível agendar a doação nos telefones fixos de cada unidade.

Para doar, é necessário ter em mãos documento oficial com foto, estar bem alimentado e bem de saúde, ter mais de 55 quilos, e ter idade entre 16 e 69 anos.

Endereços, telefones e horários dessas e demais unidades de coleta do Estado podem ser conferidos no site www.hemosul.ms.gov.br.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação