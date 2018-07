Atenção contribuintes: Faltam 15 dias para atualização da Nota Fiscal Eletrônica

Os contribuintes sul-mato-grossenses têm exatos 15 dias para atualizar a versão da NF-e (Nota Fiscal Eletrônica). De acordo com a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), a nova data limite é 2 de agosto de 2018.

A migração da versão do arquivo XML deve ser feita o quanto antes para não impossibilitar as operações de vendas.

Em Mato Grosso do Sul 25 mil empresários são emissores de NF-e, entretanto, muitos ainda não se adequaram à versão 4.00.

A adequação ao Projeto, que é nacional, se faz necessária uma vez que as notas enviadas na versão antiga serão automaticamente rejeitadas, impossibilitando a impressão do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica [Danfe] e, consequentemente, as vendas.

Atualmente, existem vários softwares emissores de NF-e disponíveis no mercado, tanto em versões gratuitas como pagas. Caso a versão gratuita não atenda às necessidades da empresa, recomenda-se que os usuários busquem outras soluções disponíveis no mercado ou o desenvolvimento próprio.

Cerca de 80% das empresas emissoras de NF-e no Estado já utilizam software próprio. O software próprio é aquele que o contribuinte compra ou desenvolve na própria empresa. Porém o funcionário do setor de tecnologia da informação da empresa ou a empresa que comercializar um software emissor de NF-e tem que obedecer aos requisitos e especificações que constam nas notas técnicas que estão disponíveis no ambiente nacional da NF-e.

