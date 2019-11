Atenção consumidor: Procon Estadual alerta para pegadinhas do Black Friday

Campo Grande (MS) – Mais da metade dos brasileiros já está se preparando para as ofertas da Black Friday 2019, e muitos já começaram a pesquisar, para depois comparar e só então comprar.

O evento, que já virou tradição no Brasil e promete descontos de até 70%, está previsto para o próximo dia 29 deste mês, e por isso a superintendência do Procon Estadual está alertando aos consumidores, que devem se precaver para não serem levados pela ânsia de consumo e terminarem sendo lesados.

Marcelo Salomão, superintendente do Procon/MS dá algumas dicas de como não ser engando e cair no que já tornou bastante conhecido como venda “pela metade do dobro”.

Outra preocupação são as compras virtuais. A orientação do Procon Estadual é que os pretensos compradores fiquem atentos para não caírem em armadilhas.

A lista de sites não confiáveis pode ser acessada em procon.ms.gov.br.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)