Atenção consumidor: Procon divulga lista com cem empresas mais reclamadas em 2018

Campo Grande (MS) – Com o objetivo de auxiliar o consumidor em suas escolhas, em especial neste período de compras de final de ano, o Procon/MS divulgou o resultado de um levantamento que aponta as 100 (cem) empresas consideradas como piores no ranking das prestadoras de serviços e que apresentam maior número de reclamações aos órgãos de defesa do consumidor.

O Superintendente do Procon Estadual, Marcelo Salomão, que o órgão está sempre atendo às demandas do consumidor.

O superintendente ressalta que toda reclamação de consumidor é verificada pelos técnicos e, via de regra confirmada, sendo expedido auto de autuação que, posteriormente se transforma em multa.

A Energisa Distribuidora de Energia está no topo da lista com registro de 2489 reclamações, o que é considerado alto para uma empresa que, praticamente, monopoliza esse tipo de prestação de serviço no Estado. Na sequência em atendimento considerado inadequado e que gerou elevado número de denúncias está a Aguas Guariroba S/A (1 618), a Brasil Telecom S/A (1 094), Anhanguera Educacional (904), Tim Celular S/A (754), Claro S/A (738), Banco Bradesco S/A (719), Telefônica Brasil S/A (564), além de vários outros prestadores de serviços.

A lista completa com as cem empresas pode ser conferida na página do órgão.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)