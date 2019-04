Atenção acadêmicos: Estão abertas as Inscrições para o programa Vale Universidade

Campo Grande (MS) – A partir desta segunda-feira, dia 8 de abril, estão abertas as inscrições para o Programa Vale Universidade. O procedimento é simples: O acadêmico já matriculado em Instituição de Ensino Superior, conveniada ao programa, se inscreve no site da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast) – www.sedhast.ms.gov.br.

A superintendente do Programa Vale Universidade, Eliane Alcaraz destaca que o Vale Universidade é uma oportunidade de crescimento tanto para quem dele participa quanto para o nosso Estado.

Poderá se inscrever no Vale Universidade o acadêmico com renda individual igual ou inferior a R$ 1.448,00 e renda familiar mensal não superior a R$ 2.896,00.

À Administração Pública caberá verificar as informações prestadas pelo interessado visitando à residência, o local de trabalho ou à instituição de ensino superior onde o candidato e beneficiário estiver matriculado.

O acadêmico habilitado deverá cumprir estágio com carga horária de 20 horas semanais, em jornadas de quatro horas diárias no período matutino ou vespertino, compatíveis com o horário escolar, nas instituições indicadas pela Sedhast.

Todas as informações sobre o Processo Seletivo 2019 estão na edição do Diário Oficial do Estado do dia 28 de março, na página 10.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)