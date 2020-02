Atenção Acadêmicos: A partir de 3 de março estão abertas as inscrições no Vale Universidade

A partir do próximo dia 3 de março, acadêmicos de Mato Grosso do Sul podem se inscrever no Programa Vale Universidade. Para se inscrever basta acessar o site www.sedhast.ms.gov e seguir o passo a passo para participação no processo seletivo, até que um número de protocolo seja fornecido.

Pode participar do processo seletivo o acadêmico que comprove renda individual igual ou inferior a dois salários mínimos e meio e renda familiar mensal não superior a quatro salários mínimos, considerada a renda bruta, e que preencha os demais requisitos constantes na resolução.

Também são requisitos, estar matriculado em curso presencial de graduação autorizado pelo Ministério da Educação (MEC) e estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único).

Após a etapa de inscrição e caso o acadêmico seja habilitado no processo, serão solicitados outros documentos que comprovem as demandas exigidas pelo programa. O período para inscrição no processo seletivo de 2020 termina no dia 17 de março, às 16h.

No PVU o Governo do Estado arca com 70% da mensalidade, a Instituição de Ensino Superior com 20%, e o acadêmico com 10%.