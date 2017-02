Até sábado, 95 mil turistas desembarcam na Rodoviária Novo Rio

O movimento de passageiros na Rodoviária Novo Rio neste carnaval deve chegar a 608 mil pessoas, entre embarques e desembarques de hoje (23) até o dia 6 de março, segunda-feira posterior aos festejos de Momo. O movimento maior é de saída da cidade entre hoje (23) e sábado, num total de 120.600 embarques. No sentido contrário, 95 mil turistas chegam para o carnaval na cidade até sábado.

As 44 empresas que operam as 230 linhas colocaram 20.680 ônibus, sendo 5.800 em horários extras. Os destinos mais procurados são as cidades das regiões dos Lagos, Serrana e Costa Verde, além de Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo. De acordo com o porta-voz da Rodoviária Novo Rio, Rodrigo Alvim, os números são uma estimativa e estão 10% abaixo do movimento registrado no ano passado. Ele diz que ainda há passagens disponíveis.

“Ainda existem passagens para serem vendidas, até entre os destinos mais procurados, como Região dos Lagos, Região Serrana e, fora do Rio, algumas cidades de Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo. Minas, em especial a região de Ouro Preto, que tem o carnaval muito forte. Ainda tem passagem para esses destinos, mas a gente recomenda que seja comprado com antecedência, dá para comprar pelo site e retirar na própria rodoviária até uma hora e meia antes do embarque”, diz Alvim.

O dia de maior saída do Rio será amanhã, com 46.200 embarques. Já o dia de maior chegada será o sábado, com 37.800 desembarques. Na Quarta-Feira de Cinzas (1º) serão 67.400 passageiros, com 32.900 embarques e 34.500 desembarques.

Alvim explica que o terminal também programou ações especiais para receber os foliões. Hoje foi feita a ação da Fundação para a Infância e Adolescência (FIA), de distribuição de pulseiras para identificação das crianças. Amanhã, será a vez da prevenção ao uso abusivo de álcool no carnaval.

“Amanhã teremos uma ação do Alcoólicos Anônimos, fazendo um trabalho de conscientização sobre o consumo de bebida alcoólica nesse período de carnaval. E amanhã também, das 8h até as 12h vamos ter uma ação de recepção aos turistas que vão chegar na cidade, pela RioTur. Vai estar a banda da Guarda Municipal tocando marchinhas de carnaval”.

O movimento do carnaval deve ser divulgado pela Rodoviária Novo Rio na segunda semana de março.

