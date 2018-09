Até o próximo domingo, Campo Grande sedia 2º Festival do Chamamé

Até o próximo domingo, dia 23, a Capital Campo Grande sedia a 2ª edição do Festival Cultural do Chamamé. É o Brasil integrando ao Paraguai e Argentina, em 5 dias de evento e um número quase 3 vezes maior de músicos que no ano passado. São 18 grupos de dança, com mais de 300 bailarinos.

O evento acontece na Praça do Rádio Clube com a Feira Gastronômica, e a presença dos músicos como Peão Pantaneiro e Neguinho Berranteiro, do interior do Estado, que apresentam o Som do Berrante.

Entre as atrações, Castelo e Grupo, Los Norteñitos del Chamame, o Maestro Filipin y Trio Los Dimantes del Paraguay, Grupo Camalote, e o Grupo Acaba, referência em Mato Grosso do Sul.

A entrada é franca e a programação percorre 3 pontos de Campo Grande: auditório da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), Praça do Rádio Clube e Palácio Popular da Cultura.

Para conferir toda a programação do evento acesse o link a seguir http://www.chamamems.com.br/.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)