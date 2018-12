Até as 17h, Procon estará atendendo na Praça do Rádio para renegociação de dívidas

Campo Grande (MS) – Ainda dá tempo de renegociar suas dívidas e recuperar o crédito para as compras de final de ano. É que até a próxima sexta-feira, dia 21, no horários das 7h30 às 17h, o Procon/MS estará atendendo na Praça do Rádio Clube com a 2ª edição do Agir – Ação de Gestão da Inadimplência para Regularização.

A novidade desse ano é que também terá atendimento de forma online, pela site consumidor.gov.

Durante o mutirão a população poderá renegociar suas dívidas com as concessionárias de água e energia, com bancos e financeiras de crédito, empresas de telefonia ou fazer reclamação contra qualquer fornecedor. Além do Procon Campo Grande, participam da ação a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, a Vigilância Sanitária, o Centro de Controle de Zoonoses, a Secretaria de Assistência Social e o Instituto de Protestos estarão atendendo no local.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)