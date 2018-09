Até amanhã, Sebrae recebe loja colaborativa e showroom de moda na Capital

As iniciativas visam destacar o trabalho desenvolvido localmente nos setores de vestuário e acessórios, e fazem parte do Sebrae Inspira - Divulgação

Até sexta-feira (21), das 8h às 17h, quem visitar a sede do Sebrae/MS em Campo Grande (Av. Mato Grosso, 1661) poderá encontrar a loja colaborativa Inspira Store e um espaço de exposição de produtos do vestuário, o Inspira Moda Made in MS, para comprar peças e negociar com empresas da indústria e varejo da Moda de Mato Grosso do Sul.



As iniciativas visam destacar o trabalho desenvolvido localmente nos setores de vestuário e acessórios, e fazem parte do Sebrae Inspira – Beleza e Moda, evento para espalhar empreendedorismo, conhecimento e ação nos negócios de grandes segmentos da economia.



As empresas participantes da Inspira Store são: Belle e tal (moda plus size), Mahui (moda masculina), Dela Vechia, Katia Anffe (acessórios e semi-joias), Loja Re&Gina e Vivary’s (confecções para noivas e formandas).



Já no espaço Inspira Moda Made in MS – Showroom da Indústria da Moda, as marcas Kibela Moda Praia, RU Uniformes, Planet Camiseteria e Arte Camisetas, estão expondo seus produtos para quem busca novos fornecedores. Estas empresas também estão presentes na Rodada de Negócios Virtual (www.rodadavirtual.com.br) - ferramenta online criada pelo Sebrae que visa conectar compradores e fornecedores de produtos e serviços.



A programação completa do Sebrae Inspira – Beleza e Moda, que começou este mês e segue até o dia 03 de outubro, está disponível no site www.sebraeinspira.com.br, onde também é possível fazer a inscrição nos eventos de interesse.