Ataques da Otan matam 11 militantes do Estado Islâmico no Afeganistão

Ataques com aviões não tripulados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) mataram 11 militantes do Estado islâmico, incluindo dois comandantes seniores, na Província de Nangarhar, no Afeganistão, informou nesta quinta-feira Mohammad Hussain Mashraqiwal, um porta-voz do chefe de polícia provincial.

Mashraqiwal identificou os dois comandantes mortos nos ataques que ocorreram na quarta-feira como Mohammed Omar Sadiq e Omar Farooq, acrescentando que mais seis pessoas ficaram feridas.

O capitão do exército americano, Bill Salvin, confirmou as forças de combate ao terrorismo em Nangarhar na quarta-feira, sem fornecer mais detalhes. Fonte: Associated Press.

