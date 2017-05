Ataque suicida a comboio militar dos EUA no Afeganistão deixa ao menos 8 mortos

Um ataque suicida atingiu o centro da capital do Afeganistão, Cabul, e matou pelo menos oito pessoas, além de deixar outros 25 feridos nesta quarta-feira. A detonação ocorreu contra um comboio de veículos militares dos EUA, de acordo com autoridades. Entre os mortos, todos eram civis afegãos. Dos feridos, três são soldados americanos.

O Estado Islâmico (EI) reivindicou a autoria do ataque, segundo informações divulgadas por um site de propaganda jihadista. Um homem-bomba detonou um carro equipado com explosivos enquanto o comboio passava por uma área perto da embaixada dos EUA. Fonte: Associated Press.

