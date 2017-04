Ataque na Síria busca prejudicar diálogo, diz enviado da ONU

O ataque com gás no noroeste da Síria aparentemente tinha como objetivo prejudicar os esforços internacionais para avançar no diálogo para a paz, afirmou o enviado especial da Organização das Nações Unidas para a Síria, Staffan de Mistura, nesta terça-feira. Segundo ele, ainda não há informação confiável até o momento sobre quem foi responsável pelo ataque, que matou dezenas de pessoas na cidade controlada pelos rebeldes de Khan Sheikhoun, na província de Idlib. "O que entendemos é que houve um ataque químico e isso foi feito pelo ar", comentou em entrevista coletiva em Bruxelas.

Chefe da política externa da União Europeia, Federica Mogherini disse que uma conferência na Bélgica tinha como motivo lançar as bases para o esforço de reconstrução internacional assim que o combate tiver acabado.

Em suas declarações, de Mistura insistiu que o processo de paz não foi interrompido e que ele já buscava uma data para novos diálogos. Fonte: Dow Jones Newswires.

