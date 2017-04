Ataque mal coordenado mata 18 soldados das forças curdas na Síria, diz EUA

O exército dos EUA disse nesta quinta-feira que um ataque aéreo mal coordenado matou 18 militantes aliados que lutam contra o Estado Islâmico no norte da Síria.

O Comando Central dos EUA disse que os aviões da coalizão foram coordenados de forma errada por parte das suas forças parceiras, predominantemente pelas Forças Democráticas Curdas (FDC), e que o alvo do ataque eram militantes do Estado Islâmico ao sul da cidade de Tabqa. Ao invés disso, o ataque atingiu posições do FDC, matando 18 militantes. Fonte: Associated Press

Veja Também

Comentários