Ataque em metrô na Rússia foi realizado por homem-bomba; mortes sobem para 14

Um homem-bomba estava por trás da explosão no metrô de São Petersburg, na Rússia, que matou 14 pessoas e deixou quase 50 feridos, afirmaram os investigadores nesta terça-feira. O homem foi identificado como um cidadão nascido na Rússia, mas que vivia no Quirguistão.

Nenhum grupo assumiu a responsabilidade do ataque que ocorreu na tarde de segunda-feira (horário local), na mesma cidade onde o presidente russo, Vladimir Putin, estava em um encontro com o presidente de Belarus. São Petersburg é a segunda maior cidade da Rússia e cidade natal de Putin.

A ministra de Saúde da Rússia elevou nesta terça-feira o número de mortos de 11 para 14 e disse que 49 pessoas ainda estão hospitalizadas. Hoje pela manhã, moradores levaram flores nas estações perto de onde aconteceu a explosão.

O órgão de investigação da Rússia disse que os investigadores encontraram peças no corpo do suspeito que estava dentro do trem e que então chegaram à conclusão de que era um homem-bomba. O Comitê Estadual de Segurança Nacional do Quirguistão identificou o suspeito como Akbarzhon Dzhalilov, com idade entre 21 e 22 anos. Mas ainda não está claro se ambos são as mesmas pessoas.

A agência de notícias Interfax disse ontem que as autoridades acreditam que o suspeito era

ligados a grupos radicais islâmicos e carregava o dispositivo explosivo na mochila. Fonte: Associated Press

