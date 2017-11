Ataque em mesquita no Sinai mata 54 pessoas

Pelo menos 54 pessoas morreram e 75 ficaram feridas em um ataque terrorista contra uma mesquita a oeste da cidade de Al Arish, no norte da península do Sinai, no nordeste do Egito, informou nesta quinta-feira a agência oficial de notícias "Mena". As informações são da agência EFE,

Os terroristas colocaram artefatos explosivos de fabricação caseira ao redor da mesquita e os detonaram na saída dos fiéis da oração de sexta-feira, o dia sagrado para os muçulmanos, segundo a fonte, que acrescentou que as pessoas que conseguiram escapar foram baleadas pelos extremistas.

As ambulâncias chegaram rapidamente ao local, enquanto as forças de segurança egípcias perseguem os agressores, segundo a fonte.

As testemunhas disseram ao jornal oficial egípcio "Al Ahram" que a mesquita Al Rauda, situada na cidade homônima, na cidade de Bear al Abd, a oeste de Al Arish - capital do Norte do Sinai - pertence à comunidade sufista.

O Ministério de Saúde aumentou o alerta do serviço de ambulâncias e de todos os hospitais da província, segundo a "Mena".

O presidente egípcio, Abdul Fatah al Sisi, está reunido com a comissão de segurança para investigar e avaliar as consequências deste fato contra a mesquita de Al Rauda, segundo a televisão egípcia.

Até o momento, nenhum grupo extremista reivindicou este atentado.

Na província do Norte do Sinai opera o braço egípcio do grupo jihadista Estado Islâmico (EI), chamada Wilayat Sina, e que assumiu a maioria dos atentados ocorridos nos últimos anos no país.

