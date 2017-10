Ataque em Las Vegas deixa 400 feridos; atirador se matou, diz polícia

A polícia de Las Vegas afirmou que o número de feridos durante o ataque a tiros na cidade subiu para mais 400, de 200 anteriormente informado, enquanto o número de mortes confirmadas segue em 50.

Segundo as autoridades, o atirador, identificado como Stephen Craig Paddock, foi encontrado morto em um quarto de hotel com mais de dez tipo de armas diferentes.

O xerife Joseph Lombardo informou em coletiva de imprensa que 406 pessoas foram levadas para hospitais e, entre estas, 50 tiveram a morte confirmada, incluindo um policial.

Segundo Lombardo, Paddock teria feito check-in no Hotel Mandalay Bay Cassino no dia 28 de setembro e foi encontrado morto dentro do quarto, após ter realizado o tiroteio.

O Departamento de Segurança Nacional do Estados Unidos divulgou que não há uma "ameaça específica" envolvendo locais públicos no país após o incidente, considerado o pior ataque a tiros da história moderna dos EUA. O episódio ocorreu quando dezenas de milhares de pessoas viam um show em um festival de música. Fonte: Associated Press.

