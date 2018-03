Ataque deixa dois mortos e quatro feridos na Grande São Paulo

Dois homens foram mortos a tiros e outros quatro ficaram feridos no bairro Planalto, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, na madrugada deste domingo, 11. A Polícia Civil investiga a autoria do crime.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o ataque aconteceu por volta da meia-noite na Rua Manoel Bandeira, periferia da cidade. Alvo de três tiros, Eduardo Donizete Silva Santos, de 25 anos, morreu na hora. Maxuel Nonato de Souza, de 24, foi baleado seis vezes e também não resistiu.

A Polícia Militar foi ao local após ter sido acionada para uma ocorrência de agressão. Quando os agentes chegaram, no entanto, as vítimas já tinham sido socorridas para o pronto-socorro por moradores da região.

Quatro rapazes, entre 19 e 23 anos, também foram baleados. Um deles, de 21, precisou ser transferido para o Hospital das Clínicas, em São Paulo, onde passou por cirurgia. O estado de saúde deles não foi informado.

Investigadores do 3º Distrito Policial de São Bernardo do Campo, delegacia responsável pelo caso, chegaram a ir ao pronto-socorro para falar com os feridos, segundo a SSP. Entretanto, as vítimas não teriam conseguido descrever como foi o ataque e nem o que aconteceu. O local foi periciado.