Ataque de militantes em Myanmar deixa ao menos 25 mortos

A polícia de Myanmar informou que militantes muçulmanos armados com armas e facões atacaram forças de segurança em diversas fronteiras policiais em uma turbulenta região, no oeste do país, nesta sexta-feira. O órgão oficial disse que ao menos 25 mortes foram confirmadas, mas ressaltou que as baixas ainda estão sendo calculadas.

Segundo a polícia local, ataques simultâneos ocorreram em pelo menos 26 postos avançados. Oito policiais de guarda de fronteira e 16 militantes armados estão entre as mortes confirmadas.

Os ataques começaram horas depois de uma comissão liderada pelo ex-secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU) Kofi Annan recomendar que o governo melhorasse o desenvolvimento econômico e a justiça social no Estado de Arracão para resolver a violência entre budistas e a minoria muçulmana rohingya. Fonte: Associated Press.

