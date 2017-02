Ataque de homem-bomba deixa 21 mortos na entrada da Suprema Corte do Afeganistão

Um homem-bomba explodiu na entrada da Suprema Corte do Afeganistão, em Kabul, matando 21 pessoas e ferindo outras 41, de acordo com as forças de seguranças do país, interrompendo várias semanas de calma na capital.

A explosão tinha como alvos funcionários da corte, de acordo com Najib Danish, um porta-voz do Ministério do Interior. Entre os mortos estavam nove mulheres.

Até o momento, nenhum grupo reivindicou a autoria do atentado, que carrega as características de um ataque conduzido pelo Taleban. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários