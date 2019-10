Ataque contra manifestantes no Iraque mata 18 pessoas

Pelo menos 18 pessoas morreram hoje e centenas ficaram feridas durante um ataque contra manifestantes na cidade santa de Karbala, ao sul de Bagdá.

O ataque ocorreu quando os iraquianos saíram às ruas pelo quinto dia consecutivo, em protesto contra a corrupção do governo, a falta de serviços e o desemprego.

Uma testemunha, que pediu para não ser identificada, disse que dezenas de manifestantes estavam reunidos numa praça da cidade quando tiros foram disparados a partir de um carro.

As manifestações no Iraque começaram no último dia 1º de outubro para exigir a queda do regime, quando se assinala o primeiro ano do novo executivo iraquiano, que implementou reformas econômicas alvo de contestação.

Os protestos ocorreram até agora em duas fases. A primeira, entre 1º e 6 de outubro, provocou, segundo números oficiais, 157 mortos, quase todos manifestantes.

A segunda começou na quinta-feira à noite, após uma interrupção de 18 dias, por ocasião de uma importante peregrinação xiita e fez, nas últimas horas, 82 mortos, de acordo com um balanço da comissão governamental de direitos humanos.