Ataque com faca fere várias pessoas em Munique e polícia procura suspeito

A imprensa europeia destaca na manhã deste sábado que várias pessoas foram levemente feridas por um homem com uma faca na cidade alemã de Munique. Citando fontes da polícia, mas ainda sem dados precisos sobre números de atingidos, a informação até agora é a de que os oficiais procuram um suspeito de cerca de 40 anos que estava usando calça cinza, jaqueta verde e carregando uma mochila e uma esteira para dormir. Ele teria fugido do local do crime com uma bicicleta preta.

O motivo do ataque ainda é desconhecido, conforme um comunicado da polícia alemã. Os moradores próximos da região onde ocorreu o ataque foram orientados para ficarem em casa, enquanto o suspeito não é capturado. Nenhuma das vítimas sofreu lesões que possam levar à morte, de acordo com a imprensa da região. (Célia Froufe, correspondente - celia.froufe@estadao.com)