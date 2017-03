Ataque com bomba no Paquistão deixa 22 mortos

Pelo menos 22 pessoas morreram quando uma bomba foi detonada em uma movimentada rua no noroeste do Paquistão nesta sexta-feira, em um dos mais mortíferos ataques deste ano no país. A bomba explodiu perto de uma mesquita xiita em uma rua de Parachinar, capital da região tribal de Kurram, próxima da fronteira com o Afeganistão.

A informação foi divulgada por um funcionário local, Ikramullah Khan. Os xiitas são uma minoria e representam cerca de 20% da população paquistanesa. Eles têm sido alvo de ataques nos últimos anos de militantes muçulmanos sunitas, que consideram os xiitas hereges.

A explosão ocorreu um pouco antes do início das orações de sexta-feira, segundo autoridades, o momento mais movimentado da semana nas mesquitas. Cerca de 70 pessoas se feriram na explosão, dez delas com gravidade, além dos 22 mortos.

Uma facção do Taleban no Paquistão, o Jamaat-ul-Ahrar, reivindicou a responsabilidade pelo ataque. Segundo o grupo, trata-se de uma retaliação por causa das operações militares paquistanesas contra o Taleban. Fonte: Dow Jones Newswires.

