Ataque cibernético em hospital foi parte de ação internacional, diz Reino Unido

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, afirmou nesta sexta-feira que um ataque cibernético que atingiu alguns hospitais do país é parte de um ataque internacional mais amplo. Segundo ela, não há evidência de que dados de pacientes tenham sido comprometidos.

Hospitais pelo país têm sido atingidos por um ataque virtual que congela computadores, paralisou alas, fechou salas de emergência e interrompeu tratamentos nesses locais. As telas dos computadores infectados exigiam pagamento para que as máquinas sejam liberadas.

Ataques disseminados similares foram registrados na Espanha e em outros países. Fonte: Associated Press.

