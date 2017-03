Ataque aéreo no Iêmen deixa 22 civis mortos, diz agência

Uma agência de notícias ligada aos rebeldes da etnia houthi disse que subiu para 22 o número de civis mortos em um ataque aéreo da coalizão liderada pela Arábia Saudita a um mercado no Iêmen. Segundo a agência Saba, outras oito pessoas ficaram feridas no ataque, que ocorreu no mercado de Khokha, na província de Hodeida, no oeste do país. A agência disse ainda que caças da coalizão continuam sobrevoando a área, atrapalhando a aproximação de equipes de socorro. A Associated Press disse que não foi possível verificar imediatamente os relatos.

Mais cedo, a Associated Press informou que pelo menos 12 civis tinham sido mortos no ataque.

A coalizão liderada pela Arábia Saudita iniciou uma campanha contra os rebeldes em março de 2015, em apoio ao governo internacionalmente reconhecido do Iêmen. O conflito já deixou mais de 10 mil civis mortos. Fonte: Associated Press.

