Ataque aérea dos EUA mata líder da Al-Qaeda no Afeganistão

Ataque aéreo dos Estados Unidos matou um agente da Al-Qaeda supostamente responsável pela morte de dezenas de civis e dois militares americanos, disse o Pentágono no sábado.

Qari Yasin, um conhecido líder da Al-Qaeda, originário do Baluchistão, no Paquistão, foi morto no dia 19 de março, na província de Paktika, no Afeganistão, informou o Pentágono em um comunicado, embora não tenha fornecido mais detalhes sobre a natureza do conflito.

"A morte de Qari Yasin é prova de que os terroristas que difamam o Islã e deliberadamente atacam pessoas inocentes não escaparão da justiça", disse o secretário de Defesa, Jim Mattis, na declaração.

Outros três militantes da Al-Qaeda também foram mortos no ataque aéreo, segundo Mohammad Rahman Ayaz, porta-voz do governo provincial de Paktika.

Yasin, também conhecido como Ustad Aslam, liderava uma importante célula da rede terrorista e estava envolvido em numerosos ataques terroristas na região, disse Ayaz.

Yasin planejou vários ataques ligados à Al Qaeda, de acordo com o Pentágono, incluindo um bombardeio em 2008 no Hotel Marriott em Islamabad, no Paquistão.

O ataque de 2008 foi reivindicado por Tehrik-e-Taliban, um grupo que cresceu fora da região tribal do Paquistão e se afiliou à Al-Qaeda.

