Ataque a tiros na Austrália deixa um morto e três feridos

Várias pessoas que estavam do lado de fora de uma conhecida casa noturna em Melbourne, na Austrália, foram baleadas na madrugada deste domingo por alguém dentro de um carro em movimento. Uma pessoa morreu e três ficaram feridas, entre elas guardas do local e clientes, segundo a polícia. Até agora ninguém foi preso. "Esse tipo de acontecimento ainda é incrivelmente raro (no país) e não há nada que indique no momento que faça parte de uma agenda maior", declarou Andrew Stamper, da polícia do Estado de Vitória.

A violência armada é rara na Austrália, que endureceu suas leis contra armas após o assassinato de 35 pessoas por um único homem em 1996, na Tasmânia. Na Nova Zelândia, um australiano supremacista branco foi acusado de ter assassinado a tiros 50 pessoas em duas mesquitas, no último dia 15 de março, levando a nação a banir o uso de uma série de armas semiautomáticas no país. Fonte: Associated Press.