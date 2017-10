Ataque a tiros em Duque de Caxias pode ser briga entre milicianos e traficantes

A Divisão de Homicídios investiga o ataque a tiros que deixou três mortos e três feridos ontem (12) em um bar no município de Duque de Caxias, no Estado do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil, uma das linhas de investigação é que o tiroteio pode ser resultado de uma briga entre milicianos e pessoas envolvidas com a venda de drogas na região.

De acordo com a Polícia Militar, criminosos chegaram de carro, fizeram vários disparos em direção ao estabelecimento, que estava cheio, e fugiram em seguida. No total, seis pessoas foram atingidas, duas morreram na hora e outra a caminho do hospital. Os três feridos também foram levados para hospitais da região, onde receberam atendimento, mas ainda não há detalhes sobre o estado de saúde deles.

No último domingo (8), um ataque semelhante deixou dois mortos e quatro feridos em um bar de Queimados, também na Baixada Fluminense. A polícia também investiga se esse crime é resultado de disputas entre milicianos e traficantes de drogas.

