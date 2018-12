Atacante Marta é homenageada na Calçada da Fama do Maracanã

A jogadora de futebol Marta, seis vezes eleita a melhor do mundo pela Federação Internacional de Futebol (Fifa), deixou a marca dos pés na Calçada da Fama, no Estádio Maracanã. A homenagem foi realizada nesta -feira (10), com a presença de dezenas de jornalistas do Brasil e do exterior, além de vários fãs da atacante, que foram vê-la de perto. Após o evento, a atacante pediu mais apoio do próximo governo ao esporte brasileiro.

“A gente não pode só falar do futebol feminino. Temos que falar do esporte em geral. A gente tem atletas em várias modalidades com talento enorme e que passam por muitas dificuldades, principalmente de apoio, de opção de trabalho, de manter um padrão. Para quando chegarmos a uma Olimpíada, estarmos 100% preparados. Então eu peço, em nome do esporte brasileiro, que haja políticas de incentivo, principalmente nas escolas, para a gente poder, cada vez mais, representar o nosso país e inspirar as crianças a praticar o esporte”, disse.

Marta é a primeira jogadora de futebol a colocar os pés na Calçada da Fama, que fica exposta no Maracanã, com as marcas de jogadores famosos, como Pelé, Garrincha, Rivelino, Zico e Ghiggia, o atacante uruguaio que fez o Maracanã chorar em 1950, além de outros tantos craques que balançaram as redes no passado.

Ao ser perguntada sobre o seu futuro no futebol, Marta, que está com 32 anos, disse ainda não nada definido, mas que suas atividades ão a ver com o esporte.

“Eu me vejo envolvida no esporte, de alguma maneira. Não sei se vou conseguir daqui a cinco anos estar jogando como a Formiga [jogadora brasileira que está com 40 anos, ainda em atividade]. O meu pensamento é de estar junto, ajudando de alguma maneira o esporte”, disse Marta.

A atleta conquistou medalha de ouro nos pan-americanos de 2003 e 2007 e prata nas Olimpíadas de 2004 e 2008. Segundo os dados disponíveis, pois muitos registros da seleção feminina se perderam no tempo, ela marcou 117 gols pela seleção brasileira, mais do que Pelé, que tem 95 gols com a camisa da seleção.