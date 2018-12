Atacadistas oferecem opções para o Natal

Na hora das pesquisas, o empresário deve olhar o custo-benefício, escolhendo produtos de qualidade a preços acessíveis. - Divulgação



Com a aproximação das festas de fim de ano, chegam também as celebrações, reuniões de amigos e família. Ao mesmo tempo, nas empresas, são realizados os balanços anuais, para definir o que deu certo e traçar novas metas para o ano que vai começar. Está aí uma oportunidade para reconhecer e valorizar aqueles que fizeram de 2018 um ano melhor para todos.

E é com esse objetivo que nesta época do ano começa uma busca por presentes que agradem a todos, mas que também permitam ao empresário permanecer dentro de seu orçamento. As opções são diversas, de chocolate e vinhos a cestas de Natal. Panetones e espumantes também costumam ser bem recebidos.

Para o economista e assessor de investimentos Eliseu Nantes, uma boa saída para o empresário que quer presentear seus funcionários é entregar algo de acordo com o desempenho da equipe. “Se a equipe, durante 2018, mesmo com as dificuldades, conseguiu bater metas e chegar num nível bom para a empresa, considero mais do que justo recompensá-los dessa forma, com um presente melhor”. O economista aponta ainda que é importante também deixar isso claro para a equipe, quanto melhores os resultados, melhor o presente.



Na hora das pesquisas, o empresário deve olhar o custo-benefício, escolhendo produtos de qualidade a preços acessíveis. Deixar para a última hora nem sempre é uma boa estratégia: quem se antecipa escolhe o que quer, sem surpresas como não encontrar o produto ou marca desejados.



Na hora de escolher, uma das opções mais procuradas são as cestas já montadas, que trazem produtos para a ceia de natal. No Fort Atacadista, por exemplo, dois tipos são oferecidos aos clientes. A variação fica por conta de itens como doces, espumantes e até mesmo itens básicos como uma massa ou enlatados. Os preços vão de R$ 34,90 a R$ 71,90, podendo variar de acordo com a loja. Já em relação aos panetones, a variedade é ainda maior já que muitas marcas apostam nele nessa época do ano. No atacarejo, são encontrados a partir de R$ 6,49 no varejo ou R$ 5,99 no atacado (caixa fechada com 12 unidades).

Em Campo Grande, as lojas do Fort Atacadista estão localizadas nos seguintes endereços:

Loja 89 - Parati

Rua da Divisão, 1208

Loja 78 - Tiradentes

R. Antônio Bicudo, 112 - Jardim Sao Lourenço.

Loja 170 - Coronel Antonino

R. São Borja, 586 - Vila Rica

Loja 77 - Shopping Norte Sul Plaza

Av. Pres. Ernesto Geisel, 2300

Loja 76 - Getúlio Vargas

Av. Pres. Vargas, 1336 - Papa João Paulo II

Loja 180 - Guanandi

Av. Pres. Ernesto Geisel, 501 - Jardim Jacy

Loja 100 - Moreninhas

Av. Gury Marques, 4855.