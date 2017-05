Atacadão investe em plano de revitalização da loja de Dourados

Dando continuidade ao seu plano de ampliação das lojas, o Atacadão, maior atacadista de alimentos do país, apresenta nesta quinta-feira (18) a sua primeira unidade de autosserviço em Dourados (MS). Presente na cidade desde 2002, o Atacadão, atualmente, opera 137 unidades de autosserviço no país, distribuídas por todos os estados brasileiros, quatro delas somente em Mato Grosso do Sul, que conta com três lojas em Campo Grande, além de um atacado de entrega na capital do estado.

“Com esta ampliação, reforçamos a qualidade dos nossos serviços no estado do Mato Grosso do Sul, onde estamos presentes desde a década de 70 como uma solução eficiente para os clientes de Dourados e região. O Estado é um dos principais mercados de atuação para a rede, com cinco operações entre lojas de autosserviço e atacados de entrega”, destaca o diretor-presidente do Atacadão, Roberto Müssnich. “Oferecemos sortimento, eficiência e, principalmente, preços competitivos, reforçando nosso compromisso de ser o melhor parceiro do comerciante e do consumidor douradense”, completa Müssnich.

Situada na Avenida Marcelino Pires, o Atacadão de Dourados possui mais de 20.000 m², 30 check-outs e amplo estacionamento com 408 vagas para carros, sendo que 154 delas são cobertas e 48 posições para motos, além de 140 unidades para bicicletas. Atenta à crescente demanda dos consumidores por compras maiores, a nova loja está preparada para atender tanto pequenos comerciantes (bares, pizzarias, mercadinhos e padarias), quanto consumidores finais, não sendo necessária a realização de cadastro para compras. O sortimento reúne mais de 10.000 opções de produtos, com destaque para os itens regionais, que podem ser adquiridos em embalagens fechadas e fracionadas, de acordo com a necessidade do cliente.

Nas áreas de mercearia, bebidas, cuidados pessoais, artigos de limpeza, frios e laticínios, a rede coloca à disposição dos clientes uma ampla variedade de marcas, incluindo líderes de mercado, produtos regionais e alternativas de baixo custo. No setor de hortifruti, os clientes encontram também uma seleção de alimentos frescos e de qualidade. Nos corredores da unidade, há ainda produtos para casa, carro, animais de estimação e itens para festa. Na cafeteria, onde são servidos salgados, doces e bebidas, é possível fazer lanches rápidos durante as compras.

Serviço

Atacadão de Dourados

Endereço: Avenida Marcelino Pires, 4822 – Dourados (MS)

Horário de funcionamento: segunda-feira a sábado, das 7h às 21h; domingos, das 8h às 14h; consultar a unidade em feriados.

