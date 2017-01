Astronauta Marcos Pontes recebe os visitantes em nova atração do Kennedy Space Center

De 13 a 17 de janeiro o astronauta brasileiro Marcos Pontes estará à disposição para um bate-papo com quem estiver aproveitando as férias no Complexo de Visitantes do Kennedy Space Center.

Esta será a única série de Encontros com um Astronauta em português da temporada. A conversa com Marcos Pontes acontecerá no espaço Heroes & Legends, a mais recente atração do KSC, um complexo temático e turístico que encanta a todos os aficionados por viagens espaciais. O encontro acontece às 14h.

Marcos Pontes contará histórias de sua experiência no espaço e saciará a curiosidade de quem sonha ser um astronauta. Em 2006, ele se tornou o único brasileiro e o segundo latino a estar na Estação Espacial Internacional (ISS). Ao longo de oito dias, esteve com uma equipe especializada para realizar testes em ambiente de micro gravidade.

O Heroes & Legends foi aberto em novembro, e é um local de celebração às histórias apaixonantes dos astronautas, com destaque para os pioneiros dos Estados Unidos na corrida espacial.

Os visitantes embarcam em uma viagem inspiradora que começa com uma exposição imersiva, concebida para provocar reflexão e discussão sobre como a sociedade define heróis. Em seguida, por meio de tecnologia de ponta, elementos interativos e envolventes exposições, os visitantes serão apresentados aos heróis do programa espacial da NASA: os primeiros a trabalharem juntos para fazer a exploração do espaço possível.

O destaque da atração é um teatro customizado, compondo uma experiência multissensorial durante o qual os hóspedes irão juntar-se aos heróis e lendas da NASA em suas mais perigosas aventuras. Uma iluminação artisticamente coreografada e efeitos especiais como névoas, spray de água e vento será reforçada por efeitos sonoros profundamente ressonantes e imagens envolventes para criar a sensação de estar no espaço.

A exposição culmina com a apresentação do Astronaut Hall of Fame. Instalada em uma cúpula, a exposição conecta o visitante a cada um dos cerca de 100 astronautas homenageados por meio de tecnologias interativas. Um cilindro de vidro de 365 graus, com cinco estações interativas fornecerão histórias sobre cada um dos astronautas do Hall da Fama. Um elemento interessante será a possibilidade de capturar uma lembrança especial de sua viagem: posar com alguns dos heróis e lendas em destaque.

Para conhecer esta e outras atrações do Centro de Visitantes do Kennedy Space Center, consulte sua agência de viagens preferencial para informações sobre preços e pacotes.

Sobre o Kennedy Space Center Vistor Complex

Mais interativo do que um museu, mais inspirador do que um centro científico e mais autêntico e educativo do que um parque temático, o Kennedy Space Center Visitor Complex oferece uma mistura de simuladores emocionantes, atrações de tirar o fôlego, passeios por trás das cenas, exposições interativas, a oportunidade de assistir ao lançamento de um foguete muito mais. Um destino de férias como nenhum outro lugar na Terra, Kennedy Space Center Visitor Complex traz à tona a história épica do programa espacial dos EUA. O Centro oferece um dia inteiro de surpresas e emoção para toda a família. As atrações inesquecíveis incluem o Space Shuttle Atlantis, com direito ao Shuttle Launch Experience ®; visita ao Centro Saturn Apollo V, com um foguete real; filmes espaciais em 3D, incluindo "IMAX® A Beautiful Planet" e "Journey to Space 3D"; além do incrível Encontro Astronauta, programa diário onde os turistas se encontram com um veterano astronauta da NASA; Journey To Mars: Explorers Wanted; Jardim de foguetes; e muitas outras atrações interativas.

