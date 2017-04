Assomasul quer presença maciça de prefeitos na XX Marcha a Brasília em maio

Presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul) e prefeito de Bataguassu, Pedro Caravina / Divulgação

O presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul) e prefeito de Bataguassu, Pedro Caravina, garantiu que participará ativamente da XX Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, de 15 a 18 de maio.

O dirigente defende a presença maciça de prefeitos durante os três dias de evento.

Caravina fez questão de ressaltar a importância do evento para o movimento municipalista. “A Marcha é fundamental para os Municípios. É a maior oportunidade que os prefeitos têm para trazer suas reivindicações e chamar a atenção do governo federal para as dificuldades enfrentadas”, disse em entrevista à Agência CNM.

Ele também explicou como a Assomassul pretende mobilizar os prefeitos do Estado para que nenhum falte ao maior evento municipalista da América Latina.

“Além de demonstrar a todos a importância da Marcha, nós daremos toda a estrutura possível para que venham. Desta forma, a Assomasul disponibilizará passagens áreas e hospedagem aos prefeitos, para que não tenham custos. Isso é fundamental, principalmente aos pequenos Municípios, que às vezes resolvem não vir, pois as finanças já estão comprometidas. Queremos que esta seja a edição em que o estado tenha a maior representatividade na Marcha”, afirmou o presidente da Assomasul.

Nesse momento em que os munícipes de todo o País se juntam, fortalecidos pelo fato de que todos estarão em uníssono, lutando pelos mesmos ideais, é importante que haja a adesão em massa ao evento. Até porque, segundo ressalta o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, a força do municipalismo está na união dos gestores locais, e Marcha faz valer a voz dos Municípios.

Veja Também

Comentários