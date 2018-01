Assomasul propõe parceria com o Comando Geral da PM visando fortalecer a segurança nos municípios

Foram tratados vários assuntos relacionados à segurança pública, destacando-se também a melhoria das condições de trabalho nas unidades da Polícia Militar em todo Estado - Divulgação

O presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul) e prefeito de Bataguassu, Pedro Caravina, reuniu-se na manhã desta segunda-feira (29) com o Comandante-Geral da Polícia Militar, coronel Waldir Ribeiro Acosta, com quem tratou de questões institucionais relacionadas à política de fortalecimento da segurança pública nos municípios do Estado.

Foram tratados vários assuntos relacionados à segurança pública, destacando-se também a melhoria das condições de trabalho nas unidades da Polícia Militar em todo Estado.

Na prática, Caravina foi ao comando da PM colocar a entidade à disposição para intermediar eventual apoio às políticas de segurança a serem implantadas nos municípios.

Dante o encontro, ocorrido no gabinete do Comando-Geral da PM, o coronel apresentou propostas de novo modelo de gestão com a criação de novas companhias independentes nos municípios.

“Essa mudança é importante para os municípios com relação ao comando efetivo de policiais”, definiu Caravina, que não tem medido esforços no sentido de firmar parcerias no âmbito dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário a fim de melhorar o atendimento à população tanto nesse quanto em outros setores da administração pública em todas as regiões do Estado.

Além de detalhar em síntese o plano de ação da PM nas cidades sul-mato-grossenses, Acosta aprovou a ideia de parceria com a Assomasul.