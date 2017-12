Associação 'Renasce Uma Nova Esperança' pede doações para Natal do Bem

Associação Renasce Uma Nova Esperança - Divulgação

A festa natalina para as 41 crianças que sofrem de doenças graves atendidas pela Associação Renasce Uma Nova Esperança, acontece na quinta-feira (14). Para proporcionar uma ceia natalina no dia do evento, a associação está recebendo doações de diversos itens natalinos e também de cestas básicas que serão entregues as famílias.

"Para as crianças o natal tem um brilho especial, elas também esperam ganhar presentes e participar da ceia de natal. Contamos com o apoio de toda população, dos amigos do bem da Renasce, para tornar esse dia possível e mais uma vez inesquecível para elas", convida a gestora, Iris Moreira.

Confira a lista dos itens e faça sua doação. Eles precisam de: 70 kg de frango, 30 litros de sorvetes, 10 kg de farinha de mandioca, 5 Kg de tomate, cenoura e cebola, 4 kg de alho, 2 pacotes de caldo de galinha, 2 kg de uvas passas e frutas cristalizadas. Será servido as famílias um arroz à grega, frango assado, acompanhado de farofa e salada verde. Para a sobremesa teremos sovertes. A expectativa é que a ceia sirva 400 pessoas (entre assistidos e seus familiares).

Haverá também cantata de natal com a participação das mães das crianças atendidas pela Renasce. O evento acontece no dia 14 de dezembro (quinta-feira), às 18h30, na Avenida Júlio de Castilho, nº 2354.

Serviço - As doações podem ser feitas direto na Associação Renasce Uma Nova Esperança, que fica na avenida Madri, 300 - Vila Alba. O horário de funcionamento é das 8h às 17 horas. O telefone para contato é o (67) 3044-5530.

Conheça a associação

A Renasce Une, oferece o amparo gratuito à crianças que sofrem de doenças graves como hidrocefalia, paralisia cerebral e holoprosenfalia (mal formação no cérebro e na face). Em seus atendimentos incluem-se fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e assistências por meio de cestas básicas, fraldas descartáveis, leite especiais e suplementos.

Há 10 anos, a instituição atende sem uma sede própria. Em 2016, foram beneficiados com a doação de um terreno, mas devido aos recursos limitados a Renasce precisa de apoio para a construção da sede própria. O atendimento às crianças é muito especializado e os recursos necessários para o tratamento apresentam custo elevado. Atualmente a instituição atende 41 crianças, mas existe uma lista de espera por tratamentos.