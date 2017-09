Associação pede flexibilização da Voz do Brasil na terça-feira

Em ofício encaminhado à Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (SECOM), a ABERT pediu, em caráter de urgência, a flexibilização do horário de transmissão do programa “A Voz do Brasil” na próxima terça-feira (5).



Na justificativa, a ABERT explica que o horário do programa irá inviabilizar parte da transmissão do jogo entre as seleções do Brasil e Colômbia, válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2018.



A proposta da ABERT é que a transmissão do “A Voz do Brasil” ocorra entre 19h e 22h, a exemplo de flexibilizações anteriores autorizadas pelo governo federal durante outros eventos esportivos.



A ABERT acredita que a SECOM atenderá ao pedido da entidade, que beneficiará milhões de ouvintes e torcedores de todo o país.

Veja Também

Comentários