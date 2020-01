Associação dos Novos Advogados pede atualização do piso salarial

Entidades reafirmaram parceria nesta semana - Divulgação

O Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul, Mansour Elias Karmouche, e o Vice-Presidente Gervásio Alves de Oliveira Júnior, se reuniram nessa terça-feira (21) com a Diretoria da Associação dos Novos Advogados (ANA), para reafirmar a parceria de trabalho entre as duas instituições e receber pedido de atualização do piso salarial aos advogados contratados para o exercício de 2020.

Em 2016, por reivindicação da Seccional, a classe conquistou a fixação de um teto mínimo para o piso salarial, por meio da Lei 4.948, sancionada pelo governador, Reinaldo Azambuja no mês de dezembro.

Presente no encontro, o Conselheiro Federal e Vice-Presidente da Comissão Nacional da Advocacia Jovem Vinicius Monteiro Paiva lembrou a vitória e falou da atuação conjunta em prol da advocacia. “É importante que a OAB/MS receba esses pleitos da Jovem Advocacia para fazer cumprir de maneira adequada a legislação que estabeleceu o piso salarial. Foi uma grande conquista da advocacia sul-mato-grossense. A jovem advocacia tem muito a contribuir com o Estado e sendo valorizada será o futuro que esperamos”, avaliou.

De acordo com o Presidente eleito João Antonio Argirin, a Associação dos Novos Advogados reafirma em 2020 a parceria, solicitando a atualização do piso salarial. “Foi uma conquista da OAB/MS junto ao Conselho Federal para os novos advogados do Estado. Reiteramos também a nossa função de fiscalizar o cumprimento dessa lei que tanto beneficiou os nossos advogados”, frisou.

O piso salarial atual (vigência 2019) para 20 horas semanais ou quatro horas diárias é de R$ 1.372,43. Para jornadas de oito horas por dia ou 40 horas semanais, o valor é de R$ 2.744,87.