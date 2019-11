Associação Comercial traz palestrantes de Brasília e Porto Alegre para evento sobre Gestão Ágil

Da Redação com Assessoria

Palestrantes: Mateus Piveta, idealizador e embaixador na Lead for Tomorrow e Lucila Simão, diretora executiva no Instituto Fenasbac - Foto: Divulgação/Assessoria

Para fechar com chave de ouro a agenda de cursos e palestras de 2019, a ACICG (Associação Comercial e Industrial de Campo Grande) realiza na próxima quinta-feira (7) o talk show Gestão Ágil, dirigido pelos palestrantes Lucila Simão, diretora executiva no Instituto Fenasbac, de Brasília (DF), e Mateus Piveta, idealizador e embaixador na Lead for Tomorrow, de Porto Alegre (RS).

Além do talk show, os participantes terão acesso a roda de negócios e a um coquetel idealizado para estimular o networking. “Trabalhamos em cima do tema Gestão ao longo de todo o ano, e queremos fechar o ciclo de capacitações de 2019 deixando mensagens fortes para que os gestores e empresários continuem evoluindo, e para que se sintam preparados para os novos desafios que virão em 2020”, disse o gestor da Escola de Varejo, Moacir Pereira Júnior.

As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas presencialmente, na sede da entidade localizada na Rua 15 de Novembro, 390, Centro. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 3312-5058 e 9.8405-4600 ou pelo e-mail escoladevarejo@acicg.com.br.